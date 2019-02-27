В пригороде Лос-Анджелеса произошло землетрясение

Около американского города Норуолк, который является пригородом Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 12 километров в 2 км к юго-западу от населенного пункта Норуолк», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее сообщалось, что на востоке Эквадора произошло землетрясение магнитудой 7,7.