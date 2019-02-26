Директор хора католического собора в Нью-Йорке обвинен в хранении детской порнографии

В Нью-Йорке бывшему директору соборного хора Лонг-Айленда предъявлены обвинения в получении и хранении непристойных материалов с участием несовершеннолетних, сообщает New York Daily News.

56-летний Майкл Вустров был обвинен ФБР в получении и владении эротическими изображениями с участием несовершеннолетних. Соответствующие материалы были найдены в его телефоне в ходе обыска. Подозреваемый заключен под стражу, но своей вины не признает.

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Отмечается, что до сентября 2017 года Вустров был директором хора и музыкальным сорежиссером Католического собора на Лонг-Айленде. Собор обслуживает округа Нассау и Саффолк.

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