В Честерском зоопарке вылупились две редкие мадагаскарские черепахи

Две особи вымирающей мадагаскарской черепахи вылупились 26 февраля в Честерском зоопарке Великобритании, сообщает Sky News.

Животные находится под угрозой вымирания. Родителям появившихся на свет детенышей 50 и 75 лет. Они являются первыми особями данного вида, выращенными в неволе.

Реклама

Мадагаскарские черепахи способны жить до 100 лет. Они вырастают до 1 м в длину. В зоопарке черепахам создана специальная среда содержания, близкая к тропической. За последние 30 лет численность этого вида катастрофически сократилась.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился детеныш редкого мексиканского ядозуба.