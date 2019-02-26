Красноярская епархия из-за водки в форме часовни обратилась в прокуратуру

Красноярская епархия попросила прокуратуру дать юридическую оценку по факту продажи водки в бутылках в виде часовни великомученицы Параскевы Пятницы в местных магазинах, передает РИА «Новости».

Сообщается, что бутылка раскрашена в цвета настоящей часовни и повторяет ее очертания, а верхняя часть бутылки имеет форму купола с крестом. В епархии сочли подобное использование образа часовни недопустимым.

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По словам представителя епархии, в прокуратуру уже направлено заявление. Он отметил, что вопрос об использовании бутылки в форме храма является спорным, поэтому епархия обратилась в ведомство за оценкой.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал не поставлять в Россию плохую водку и закуску.