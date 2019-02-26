СК заинтересовался инцидентом с травмированным младенцем на рейсе «Победы»

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России заявили о начале доследственной проверки из-за инцидента с младенцем на борту самолета, летевшего из Махачкалы в Сургут. Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве напомнили, что врачи госпитализировали ребенка, который прилетел рейсом «Победы» из Махачкалы. Отмечается, что проводник выронил младенца из люльки, когда нес его по трапу после посадки.

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«По факту получения травм младенцем на рейсе Махачкала — Сургут проводится доследственная проверка», — сообщили представители ведомства.

В СК добавили, что на месте происшествия работают следователи.