«Ъ»: боевики ИГ планировали атаковать ГРУ

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Один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), который дистанционно руководил атаками в Швеции и Таджикистане, готовил теракт на объект ГРУ в Москве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, организованные Нораки группы террористов планировали атаковать военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе. Также они намеревались произвести теракт в отношении «пассажиров железной дороги».

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В газете подчеркнули, что ФСБ удалось предотвратить планы террористов, вычислив их при попытке приобрести опасный в обращении взрыватель на основе трипероксида ацетона.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.