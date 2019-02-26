Казначей Ватикана признан виновным в сексуальном насилии над 13-летними мальчиками

Суд Мельбурна признал виновным казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Пелл совершал действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 22 года назад. В 2014 году одна из жертв казначея скончалась. За каждый случай сексуального насилия Пелл может получить до 10 лет тюрьмы.

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«Кардинал Пелл всегда настаивал на своей невиновности и продолжает это делать», — сказал адвокат священнослужителя после судебного заседания.

Оглашение обвинительного заключения назначено на среду, 27 февраля.

В декабре прошлого года папа Римский Франциск призвал священников-педофилов приготовиться к божественному суду.