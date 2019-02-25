Студент МГУ умер в общежитии

Химический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова подтвердили информацию о смерти студента в общежитии вуза, передает РИА «Новости».

«Готов пока только сказать, что, действительно, студент скончался», — сообщили в пресс-службе химфака.

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Отмечается, что на месте произошедшего работает комиссия.

«Они пока никакой информации не выдают… Сейчас любые версии не исключаются», — сказали в пресс-службе.

Ранее студентку журфака МГУ госпитализировали после скандала.