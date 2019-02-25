Петербургские власти поздравили блокадницу с 850-летием
Пожилая жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга получила от муниципальных депутатов открытку, где ее поздравили с «850-м юбилеем», передает «Фонтанка.ру».
Отмечается, что под текстом поздравления подписались минимум три человека из руководства округа.
Реклама
Текст начинается с обращения к женщине как к «уважаемому».
«Уважаемый Анна Михайловна! ... 850 лет – знаменательная веха в жизни человека», – говорится в поздравлении.
Родственница жительницы Петербурга уточнила, что на самом деле его бабушке исполнилось 80 лет.