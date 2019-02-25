Петербургские власти поздравили блокадницу с 850-летием

Пожилая жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга получила от муниципальных депутатов открытку, где ее поздравили с «850-м юбилеем», передает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что под текстом поздравления подписались минимум три человека из руководства округа.

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Текст начинается с обращения к женщине как к «уважаемому».

«Уважаемый Анна Михайловна! ... 850 лет – знаменательная веха в жизни человека», – говорится в поздравлении.

Родственница жительницы Петербурга уточнила, что на самом деле его бабушке исполнилось 80 лет.