Роспотребнадзор проверит сообщения о червях в конфетах в Новокузнецке

Роспотребнадзор решил провести проверку после того, как в Новокузнецке стали находить червей в коробках конфет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления службы по Кемеровской области.

Уточняется, что проверку Роспотребнадзор начнет проверку после согласования с прокуратурой.

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По данным источника, жалобы на конфеты с червями были распространены по социальным сетям, однако они не поступали ни в областное управление, ни в территориальный отдел ведомства в городе.

«Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что в конфетах в Новокузнецке нашли червей.