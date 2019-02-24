Из-за сообщения о пожаре из ГМИИ им. Пушкина эвакуированы около 100 человек

Пожарные опровергли сообщение о возгорании в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, передает ТАСС.

До прибытия сотрудников МЧС из здания были эвакуированы порядка 100 человек.

«В МЧС поступило сообщение о пожаре в ГМИИ им. Пушкина. Подразделения ведомства прибыли на место, провели разведку и не обнаружили признаков горения или задымления», — сообщил источник в экстренных службах.

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Отмечается, что, вероятно, в музее произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации.

Ранее сообщалось, что пожарные проверяют сообщения о пожаре в здании ГМИИ им. Пушкина в Москве.