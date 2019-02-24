Несколько тысяч националистов проводят акцию в центре Киева

В Киеве на площади Независимости националисты устроили акцию в преддверии выборов президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

На акцию вышли несколько тысяч сторонников националистических партий.

Участники призывают избирателей не продавать голоса на президентских выборах. Со сцены выступают лидеры политических и общественных организаций.

Реклама

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Ранее стало известно, сколько кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский ежедневно тратит на свою агитацию.