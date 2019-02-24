Верховный шаман отреагировал на сожжение верблюдов в Приангарье

Верховный шаман России Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич возмутился обрядом жертвоприношения, проведенный бурятскими шаманами в Приангарье, где сожгли пять верблюдов, передает РИА «Новости».

«Это инициатива Артура Цыбикова из города Ангарска Иркутской области, председателя шаманской организации «Вечно синее небо». Я выражаю глубокое возмущение из-за его поступка, он принизил всех шаманов и извратил шаманство», — заявил верховный шаман.

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Также он пообещал, что собрать Совет шаманов России для обсуждения произошедшего.

«Я соберу Совет шаманов России. Мы исключим оттуда Артура Цыбикова, и он не будет моим заместителем», — заявил он

Ранее в Иркутской области прокуратура города Ангарска начала проверку после появлении в СМИ сообщений об обряде жертвоприношения, в ходе которого были сожжены пять верблюдов.