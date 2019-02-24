Журналистка проекта RT ранена в ходе акций протеста в Венесуэле
Журналистка проекта телеканала RT Redfish ранена в ходе акций протеста в Венесуэле. Об этом говорится в Telegram-канале RT.
Отмечается, что корреспондентка снимала столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии.
«По ее словам, на нее наехал автомобиль, которым управляли оппозиционные активисты, — выжила чудом», — говорится в сообщении.
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Ранее власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой.
Redfish входит в структуру видеоагентства телеканала RT — Ruptly.