МВД оценило число участников акции памяти Немцова в центре Москвы

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Согласованная акция памяти политика Бориса Немцова проходит в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Как отмечается, в публичном мероприятии принимают участие около 6 тыс. человек.

«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», — отметили в пресс-службе МВД.

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Ранее сообщалось, что осужденного за убийство Немцова перевели в другую колонию за нарушения.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.