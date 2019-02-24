МВД оценило число участников акции памяти Немцова в центре Москвы
Согласованная акция памяти политика Бориса Немцова проходит в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.
Как отмечается, в публичном мероприятии принимают участие около 6 тыс. человек.
«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», — отметили в пресс-службе МВД.
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Ранее сообщалось, что осужденного за убийство Немцова перевели в другую колонию за нарушения.
Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.