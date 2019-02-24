При пожаре в жилом доме в Башкирии погибли три человека

Из-за пожара в жилом доме в Башкирии погибли три жителя, среди них — ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Уточняется, что пожар произошел в бревенчатом жилом доме в деревне в Зианчуринском районе.

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Отмечается, пожарные обнаружили при тушении тела трех человек. По данным ведомства, погибли 34-летная женщина, мужчина и полуторагодовалый мальчик.

Удалось спасти 51-летнюю женщину, которая сейчас находится в больнице. Два ребенка смогли спастись сами, добавили в ведомстве.

В настоящее время проводятся работы по тушению и выясняются причины пожары.

Ранее сообщалось, что на Ямале при пожаре в столовой погибли люди.