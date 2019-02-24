Мужчину ранили в сауне на юге-востоке Москвы

Неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в мужчину, который находился в сауне на юго-востоке столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что стрелявших было несколько. Неизвестные ранили мужчину в ногу и быстро скрылись на автомобиле.

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По предварительным данным, раненый мужчина отказался от госпитализации.

В настоящее время полиция устанавливает детали произошедшего и ищет стрелявших.

Ранее сообщалось, что индийского бизнесмена обстреляли в Москве.