Мужчину ранили в сауне на юге-востоке Москвы
Неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в мужчину, который находился в сауне на юго-востоке столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что стрелявших было несколько. Неизвестные ранили мужчину в ногу и быстро скрылись на автомобиле.
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По предварительным данным, раненый мужчина отказался от госпитализации.
В настоящее время полиция устанавливает детали произошедшего и ищет стрелявших.
Ранее сообщалось, что индийского бизнесмена обстреляли в Москве.