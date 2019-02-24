Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что в столице и области ожидается сильный ветер, местами с порывами до 15 метров в секунду.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — подчеркнули в Гидрометцентре России.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в Москве в марте.