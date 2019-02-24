Жильцов дома, в котором случилась трагедия в Магнитогорске, эвакуировали из-за пожара

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Жильцов дома, в котором произошла трагедия в Магнитогорске, эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 24 февраля. Причиной эвакуации стало возгорание в торговом центре «Зори Урала», который находится в пристройке к этому дому.

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«Внутри многоэтажки наблюдалось задымление», — проинформировали в МЧС.

В агентстве уточнили, что эвакуировали 61 человека.

«В короткие сроки пожар был успешно локализован, а в дальнейшем и ликвидирован, погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в МЧС.

Трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря 2018 года. В результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажки. Жертвами инцидента стали 39 человек.

Ранее сообщалось, что жильцы дома в Магнитогорске рассказали о проблемах.