В начальной школе в США дети на уроке изображали рабов

В США ученики начальной школы сыграли рабов, в рамках тематического урока, на котором рассказывали об ужасах рабства. Об этом в твиттере написал репортер NBC.

Отмечается, что учителям и директору школы в городе Ашберн штате Вирджиния, которые придумали такой урок, потом пришлось извиняться, так как в классе среди школьников были афроамериканцы.

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«Темнокожие ученики 3-5-го класса в начальной школе Madison's Trust сыграли рабов. «Это ужасно», — добавил репортер.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения США, которая занимается случаями расизма, не оставила этот инцидент без внимания.

«Рабство никогда не было игрой, это не игрушка», — заявили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке оскорбление прически приравняли к расизму.