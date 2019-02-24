Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

Специальная правительственная комиссия достигла соглашения с 13 коммерческими банками о прощении долгов испытывающих затруднения заёмщиков из числа граждан ОАЭ.

Об этом информирует Gulfnews.

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).

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Как отмечается, целью данного шага является в том числе «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».

Уточняется, что, таким образом, правительство страны оказало помощь более чем 3 тыс. гражданам, имевшим задолженность перед банками.