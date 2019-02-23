В Москве на Павелецком направлении железной дороги поезд сбил двух людей

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщили, что на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) были обнаружены тела двух человек, передает агентство «Москва».

По данным пресс-службы, тела были обнаружены в районе станций «Нижние Котлы» и «Кашира».

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«Предварительная причина произошедшего — переход железнодорожных путей в неустановленном месте», — отметили представители ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины инцидента.

Ранее сообщалось, что поезд сбил двух мужчин в Подмосковье.