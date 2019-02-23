Четверо погибли при столкновениях на границе Бразилии и Венесуэлы

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Глава неправительственной организации «Уголовный форум» Альфредо Ромеро заявил, что в результате столкновений на границе Венесуэлы и Бразилии погибли четыре человека, еще 29 доставлены в больницы с огнестрельными ранениями. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в твиттере.

По его словам, погибшие стали жертвами «колетивос» — вооруженных сторонников режима венесуэльского президента Николаса Мадуро. Он отметил, что ситуация на границе государств в настоящий момент является «критической».

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В больнице венесуэльского города Санта-Элена-де-Уайрен, который находится недалеко от границы с Бразилией, сообщили Reuters о двух жертвах столкновений.

Ранее сообщалось, что сообщалось, что Мадуро разорвал отношения с Колумбией.