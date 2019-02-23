Станцию московского метро закроют на два года

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что станцию Московского метрополитена Каховская бирюзовой ветки метро планируют закрыть в ближайшие месяцы до 2021 года для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), передает ТАСС.

По его словам, хотя проект и называют реконструкцией, речь идет о полноценном новом строительстве, потому что линия, построенная более 30 лет назад, требует полной модернизации.

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«В ближайшие месяцы мы ее (Каховскую линию метро. — «Газета.Ru») закроем под реконструкцию для того, чтобы к концу 2020 года завершить участки на Южном и Юго-Восточном участке», — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что Южный и Юго-Западный участки БКЛ от станции Аминьевское шоссе до Каховской планируется запустить одновременно в 2021 году.

Ранее сообщалось, что участки Каховской линии метро будут закрываться «на определенные периоды».