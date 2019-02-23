СМИ: в Швейцарии два альпиниста сорвались со склона Хорнлиграт

В Швейцарии в районе альпийского курорта Церматт погибли два альпиниста, после того как сорвались со склона Хорнлиграт, сообщает издание 24heures.

Уточняется, что альпинисты сорвались вниз с высоты 500-600 м. Также в издании рассказали, что инцидент произошел 20 февраля, однако их тела удалось обнаружить только 23 февраля.

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По данным 24heures, погибшие не были гражданами Швейцарии.

В прошлом году сообщалось, что в Черногории погиб альпинист из России.