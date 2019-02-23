Грузовик с гумпомощью сожгли на венесуэльской границе, есть пострадавшие
Грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы был сожжен на границе страны с Колумбией, передает VPI TV.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали не менее десяти человек, которые в тот момент находились рядом с автомобилем.
Отмечается, что в настоящее время неизвестно, кто поджег грузовик с гумпомощью.
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Первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог пересечь границу страны с Бразилией. При этом ранее лидер венесуэльской оппозиции заявлял о том, что грузовики с гумпомощью въехали на территорию Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что гумпомощь «живая цепь» доставит в Венесуэлу из Колумбии.