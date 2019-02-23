В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу «деколонизации», который в том числе предусматривает «разрушение легенд об общности украинцев и русских». Об этом сообщает портал «Украина.ру».
Вятрович подчеркнул, что хотел бы оформить данную инициативу в законодательной форме. При этом глава института отметил, что в мире «довольно трудно найти какие-то аналоги» подобных законов.
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Также Вятрович выразил мнение, что украинским властям следует переименовать Верховную раду, так как это название появилось в советские времена.
В декабре прошлого года сообщалось, что на Украине понадеялись на установку памятника Степану Бандере в Хабаровске.