В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину

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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу «деколонизации», который в том числе предусматривает «разрушение легенд об общности украинцев и русских». Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Вятрович подчеркнул, что хотел бы оформить данную инициативу в законодательной форме. При этом глава института отметил, что в мире «довольно трудно найти какие-то аналоги» подобных законов.

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Также Вятрович выразил мнение, что украинским властям следует переименовать Верховную раду, так как это название появилось в советские времена.

В декабре прошлого года сообщалось, что на Украине понадеялись на установку памятника Степану Бандере в Хабаровске.