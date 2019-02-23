«Да она пьяная»: видео с оскорбившей пациента фельдшером появилось в сети

В сети появилось видео, на котором фельдшер скорой помощи в городе Шарыпово Краснодарского края называет пациентку пьяной и оскорбляет ее. Кадры инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Женщина на видеозаписи не может самостоятельно стоять на ногах, при этом фельдшер вместо оказания медицинской помощи ругает ее и обвиняет в пьянстве.

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«Ты что так пьешь-то, до потери пульса? Телефон ее, наверное, валяется? Да она пьяная, никакая!» — сказала фельдшер.

По словам очевидцев, пациентка не находилась в состоянии алкогольного опьянения, а ее плохое самочувствие было вызвано сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что попытки врачей реанимировать Децла засняли на видео.