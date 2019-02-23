Колизей в Риме закрыт из-за непогоды после гибели трех человек

Дирекция археологического парка Колизея приняла решение о временном закрытии памятника для посещений из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса.

«Из-за непогоды и сильных порывов ветра археологический парк Колизея будет закрыт», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, сильная непогода с понижением температуры и снегопадом охватила большую часть Апеннинского полуострова.

В Италии в результате непогоды уже погибли три человека.

Ранее сообщалось, что более 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.