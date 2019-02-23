Синоптики рассказали о погоде в Москве в марте
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что температура воздуха в Москве в марте ожидается в пределах нормы, передает ТАСС.
При этом он напомнил, что март — это зимний месяц по климатическим характеристикам, и потому в первом месяце весны возможны и периоды сильного похолодания.
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«По предварительным прогнозам, температура в марте в Москве будет в пределах или чуть выше нормы», — рассказал Варакин.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до -7°С.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.