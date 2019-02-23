После стриптиза в отделении МВД на 23 февраля уволили дознавательницу из Бурятии

Старший дознаватель управления МВД России по Улан-Удэ, которая пригласила стриптизершу на мероприятие по случаю Дню защитника Отечества, уволена по результатам служебной проверки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудников отдела Бурятии поздравляют на 23 февраля стриптизом.

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«По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после стриптиза на 23 февраля в отделении полиции в Бурятии началась служебная проверка.