Порошенко пообещал через 5 лет сделать скоростной интернет в украинских селах

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проведет во всех украинских селах скоростной интернет через пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Порошенко отметил, что в современном мире интернет должен быть везде, «где есть электричество».

«Интернет... широкополосный, скоростной [должен быть] в каждом селе», — уточнил Порошенко.

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По его словам, это возможно сделать, но почему-то раньше до этого никто не ставил такую цель.

Кроме того, президент Украины пообещал вскоре перейти на мобильную связь пятого поколения.

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал украинцам лучшую жизнь через три года.