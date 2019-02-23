После стриптиза на 23 февраля проверят отделение полиции в Бурятии

Служебная проверка началась после того, как в сети появилось видео, на котором сотрудников отдела Бурятии поздравляют на 23 февраля стриптизом. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сотрудника МВД по республике.

По данным источника, в скором времени планируется установить всех должностных лиц, которые «нарушили служебную дисциплину и нормы профессиональной этики».

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Отмечается, что всех причастных к организации и проведению праздничного стриптиза привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, какие подарки мужчины хотят получить к 23 февраля.