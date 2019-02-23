Россиянин Винник не может прекратить голодовку

Россиянин Александр Винник не может прекратить голодовку из-за отсутствия необходимой медицинской помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Тимофея Мусатова.

Уточняется, что россиянин голодает с 26 ноября 2018 года. Таким образом он протестует против нарушения его прав в Греции.

Реклама

По словам адвоката, Винник попросил греческих медиков вывести его из состояния голодовки. Специалисты предложили ввести ему препараты для бодибилдеров, так как «у них нет других способов и знаний, как действовать в таких случаях». Однако Винник отказался.

«Я намерен обратиться в компетентные органы с просьбой предоставить российских врачей, если греки не в состоянии оказать ему помощь», — добавил Мусатов.

Ранее сообщалось, что россиянин Винник прекратил голодовку в греческой тюрьме.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

Сейчас имеются решения о выдаче Винника в США, в Россию и во Францию.