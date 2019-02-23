В ДТП на севере Китая погибли 20 человек

В результате масштабной аварии на севере Китая погибли не менее 20 человек и еще 30 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную администрацию.

По данным ведомства, люди погибли и пострадали в аварии с грузовиком одной из угледобывающих компаний на севере КНР.

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Отмечается, что грузовая машина, перевозившая рабочих, попала в аварию утром 23 февраля.

По последним данным, в результате инцидента 15 человек скончались на месте, один умер по дороге в больницу, а еще четверо — в местной больнице.

Кроме того, за помощью к медикам обратились еще более 30 человек.

В настоящее время сотрудники местной полиции выясняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Польше опрокинулся автобус, десятки человек пострадали.