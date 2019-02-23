Ветераны США восхитились операцией россиян в Крыму

Ветераны Вооруженных сил США назвали операцию ВС России в 2014 году в Крыму «блестящей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского экс-главу МВД Анатолия Куликова.

По его словам, американские ветераны ему лично передавали свои восхищения. Им понравилось, как российская сторона обеспечила безопасность во время референдума о воссоединении Крыма с Россией.

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Кроме того, несмотря на все происходящее в мире, американские военные трезво оценивают ситуацию, но не могут «пробить» в законодательных и исполнительных органах власти США инициативы о налаживании диалога стран в военной сфере, добавил Куликов.

Ранее сообщалось, что претендентки на «Евровидении-2019» от Украины не назвали Крым украинским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.