Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву

В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дагир Хасавов.

Как отмечается, Гулия депортировали самолетом в аэропорт Домодедово.

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«Он так и не смог доехать до могилы своей матери в Бендерах, участника Великой Отечественной войны», — отметил Хасавов.

Представитель Гулия добавил, что его вернули в Россию по «надуманной причине».

Ранее Хасавов сообщил ТАСС, что его подзащитный вылетел в Кишинев, где в аэропорту сотрудники правоохранительных органов Молдавии задержали его без объяснения причин. После этого он перестал выходить на связь.