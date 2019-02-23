В Петербурге «заминировали» ФСБ от имени ФСБ

Сообщение о «минировании» управления Федеральной службы безопасности на Литейном в Санкт-Петербурге пришло от анонимного пользователя с использованием в конце аббревиатуры ФСБ, передает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Однако, получив письмо, сотрудники ФСБ отказались эвакуироваться из здания, добавил источник.

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По предварительным данным, человек, который анонимно отправил это послание в петербургское ФСБ также причастен и к другим сообщениям о «минировании».

Отмечается, что возможно, это один и тот же человек, который только за 22 февраля «заминировал» около 150 учреждений.

Ранее сообщалось, что неизвестный «заминировал» детский сад на юге Москвы.