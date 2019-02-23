Загорелся ледокол «Урал» в Петербурге
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
Пожарные установили, что возгорание началось в ночь на 23 февраля в пластиковой трубе воздуховода.
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По последним данным, пожар уже ликвидировали.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Универсальный атомный ледокол «Урал» — самый мощный атомный ледокол в мире.
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