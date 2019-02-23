Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве

Пожарный автомобиль на месте происшествия на Литовской улице в Санкт-Петербурге, 17 июля 2018 года Максим Акулов/spb_today/vk.com

Утром 23 февраля начался пожар в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, эпицентр пожара находится на третьем этаже здания.

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«Открытым пламенем горит третий этаж», — уточнил источник.

Отмечается, что возгорание пытаются потушить 15 пожарных машин.

В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.