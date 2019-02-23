На Ямале при пожаре в столовой погибли люди

Из-за пожара в в столовой на территории локомотивного депо в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека и еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что пожар охватил около 20 квадратных метров здания.

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По данным ведомства, при тушении пожара спасатели обнаружили два сгоревших тела. Их личность устанавливается.

«В результате также пострадала женщина, которая с травмами различной степени тяжести доставлена в узловую больницу», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что до 70 человек выросло число жертв пожара в Дакке.