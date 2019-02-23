Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году. Сведения представлены на сайте службы.

Согласно данным, в 2018 году на 1 000 мужчин в возрасте до 34 лет приходится примерно 960 женщин, однако уже с 35 до 40 лет на 1 000 мужчин — 1027 женщин.

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Отмечается, что в стране в январе 2018 года проживало более 78 млн женщин и 68,1 млн мужчин.

Ранее стало известно, какие подарки мужчины хотят получить к 23 февраля.

Также холостяков в России оказалось в два раза больше, чем незамужних женщин.