В Колумбии снесли дом наркобарона Пабло Эскобара, чтобы возвести мемориал

Колумбийские власти решили снести дом известного наркобарона Пабло Эскобара, чтобы на его месте возвести мемориал в память о жертвах наркомафии, передает Sky News.

Отмечается, что в сети уже опубликовано видео сноса дома. В ближайшее время там планируют построить мемориальный комплекс в память о жертвах наркомафии.

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Пабло Эскобар известен как один из самых жестоких преступников XX века.

Ранее сообщалось, что Эксобар хотел взорвать нынешнего тренера сборной Перу.