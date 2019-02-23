В Колумбии снесли дом наркобарона Пабло Эскобара, чтобы возвести мемориал
Колумбийские власти решили снести дом известного наркобарона Пабло Эскобара, чтобы на его месте возвести мемориал в память о жертвах наркомафии, передает Sky News.
Отмечается, что в сети уже опубликовано видео сноса дома. В ближайшее время там планируют построить мемориальный комплекс в память о жертвах наркомафии.
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Пабло Эскобар известен как один из самых жестоких преступников XX века.
Ранее сообщалось, что Эксобар хотел взорвать нынешнего тренера сборной Перу.