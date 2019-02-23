В Приморье тигр напал на человека

В центре «Амурский тигр» проинформировали о нападении амурского тигра на человека в тайге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел 16 февраля в Приморском крае. После этого мужчина был доставлен в больницу Красноармейского района.

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«Либо хищник напал на человека по независящим от пострадавшего причинам, либо пострадавший сам стал виновником конфликта», — заявили в центре.

Он подчеркнул, что тигры не нападают без причины.

Ранее сообщалось, что в Минприроды захотели запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих.