В США пытавшие 12 детей родители признали свою вину

В Калифорнии родители 13 детей признали себя виновными в пытках некоторых из них, передает NBC.

Согласно имеющейся информации, Дэвиду и Луис Турпин предъявили в обвинения в том, что они жестокого обращались с детьми, подвергали их опасности, незаконно лишали свободы, били и морили голодом.

Реклама

Уточняется, что родители не будут принимать участие в судебном заседании, так как заключили сделку со следствием.

В прошлом году сообщалось, что 17-летняя девочка смогла сбежать из дома, и, добравшись до телефона, позвонила в полицию. По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили 12 ее братьев и сестер в возрасте от двух до 29 лет, причем отмечается, что несовершеннолетними были всего шестеро детей.