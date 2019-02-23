Кличко напомнил о своих русских корнях после просьбы забрать монастырь УПЦ
Мэр Киева Виталий Кличко призвал не вмешиваться в церковные дела после того, как местная жительница попросила об изъятии монастыря у УПЦ. Видео разыгравшегося между ними диалога размещено на страницы «Свободы слова» в фейсбуке.
По словам мэра, он сам «наполовину русский», так как его мать – русская. Он добавил, что нет повода для того, чтобы «выгонять» с территории страны всех россиян, румын и представителей других национальностей.
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«Есть разные монастыри, есть церковь, вера, не нужно туда лезть», — заявил Кличко.
Он подчеркнул, что не имеет никакого значения, является ли монастырь русским или украинским.
Ранее Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах.