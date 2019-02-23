В Индии 50 человек умерли из-за некачественного алкоголя

В Индии как минимум 50 человек пострадали и 50 человек скончались, отравившись контрафактным алкоголем. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что инцидент произошел на северо-востоке страны. Большая часть пострадавших в результате инцидента были теми, кто работал на чайной плантации в штате Ассам. Из-за произошедшего были арестованы пять человек, в числе которых владелец производства.

Две недели назад в Индии в результате отравления контрафактным алкоголем за три дня погибли 97 человек.