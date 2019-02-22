Жилые дома в Новой Москве остались без света из-за снега

В Новой Москве остались без электричества около 40 жилых домов из-за обрыва линии электропередачи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По предварительным данным, обрыв линии произошел из-за налипания мокрого снега в деревне Давыдково Марушкинского поселения.

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Уточняется, что восстановить электричество в домах должны до утра 23 февраля.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве объявлен карантин по бешенству.