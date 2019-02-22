В Саратове обрушилась стена жилого дома

Стена жилого дома, построенного в XIX веке, частично обрушилась в центре Саратова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел в двухэтажном доме, в котором проживали 15 человек. Кроме того, этот пятиквартирный дом был кирпичным.

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По предварительным данным, обрушилась кирпичная стена с улицы.

Жильцы дома добавили, что здание было аварийным.

В результате инцидента никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что часть жилого дома обрушилась на Урале.