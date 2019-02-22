Увеличилось число пострадавших из-за сильного землетрясения на востоке Эквадора

В результате сильного землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло на востоке Эквадора, уже пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальную службу по управлению рисками и ЧС.

Отмечается, что два человека получили ранения, застав землетрясение в провинции Морона-Сантьяго, а еще одни человек пострадал в провинции Куэнка.

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Помимо этого, появилась информация о разрушениях и частичном отключении электроэнергии.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора.